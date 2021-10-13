Горняк22: Девять врачей Алтайского края пройдут стажировку в клинике Литвы

Новорожденная Фото: zdravalt.ru

Работу по подготовке зарубежных курсов обучения краевой минздрав начал в 2020 году. Из 10 заявленных проектов выбрали один

Группа из девяти медиков пройдет стажировку в Литве по практике интенсивной терапии новорожденных. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Известно, что специалисты отправятся в детскую больницу UAB «Medical Education & Partnership» в Вильнюсе. В состав группы войдут сотрудники перинатального центра «ДАР» и краевого центра охраны материнства и детства.

Министерство уже заявило о готовности дооснастить в случае необходимости медучреждения края тем оборудованием, которое будет необходимо для внедрения новых технологий выхаживания младенцев.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что студентам алтайских педколледжей и вузов предложили доплачивать по пять тысяч.

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