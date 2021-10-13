Горняк22: Новосибирский таксист выбросил пассажира из машины и переехал ему ногу

Пострадавший мужчина Фото: vk.com/act54

В городском ГИБДД заявили, что пока заявлений об инциденте не поступало. Сейчас они проверяют информацию и устанавливают личности водителя и пострадавшего

В Новосибирске водитель такси выбросил пассажира на дорогу и переехал его ногу, сообщает «НГС».

В Сети опубликовали видео, на котором автомобиль такси переезжает лежащего на дороге мужчину и уезжает в сторону Восхода. По словам водителя, мужчина был пьян и всё могло закончиться поножовщиной.

«Мне неадекватный пьяный человек не нужен в машине. Я ему сказал: «Выходите из машины, я вас не повезу». Он достал ножик. Я наотмашь его ударил, выкинул его и уехал. Я на нервяке даже не знал, что проехал по нему», – подчеркнул водитель.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» рассказали, что знают о конфликте и пытаются связаться с пассажиром. Мужчина пока не звонки не отвечает.

«Мы проводим проверку. На время разбирательств водитель не сможет выполнять заказы сервиса. Мы готовы сотрудничать с правоохранительными органами», – ответили представители компании.

Ранее стало известно, что в Барнауле автомобиль сбил ребенка на зебре. ДТП произошло днем 12 октября на улице Сергея Ускова. На кадрах с места происшествия видно, что в результате удара мальчик отлетел от машины и остался лежать неподвижно. Его забрала скорая помощь.

ТОЛК