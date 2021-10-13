Горняк22: У нового собственника хотят забрать скандально известное здание в Барнауле

ул. Пушкина, 56 в Барнауле Фото: Виталий Барабаш

Алтайский бизнесмен выкупил на торгах скандально известное некрасивое самовольное здание и хотел построить на его месте жилой комплекс или бизнес-центр. Но участок хотят забрать

В Барнауле снова развернулся спор вокруг скандально известного самовольно построенного здания на ул. Пушкина, 56. Новый собственник, который недавно выкупил его на торгах, хотел бы реализовать здесь крупный проект, но арбитражный управляющий бывшего владельца пытается оспорить сделку.

Самовольный «уродец»

Напомним, предприниматель Евгений Озеров еще в 2007 году приобрел на ул. Пушкина два земельных участка, затем объединил их в один с целевым назначением «под размещение кафе» и начал возводить БЦ «Ника». А уже по факту занялся подготовкой разрешительной документации. «Нормальная практика тех лет», – объяснял сам бизнесмен.

Но согласовать объект так и не удалось, хотя владелец дошел до Верховного суда РФ. Результаты экспертизы, инициированной местными чиновниками, показали: «Ника» построена со множеством нарушений и представляет угрозу безопасности граждан. Суд признал здание самовольной постройкой и обязал снести.

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Горожане в различных голосованиях на форумах окрестили его «самым уродливым» (после того как был демонтирован «Барнаульский разлом» на ул. Партизанской, 60). Ему присвоили первое место в антирейтинге построек. Этот и еще несколько современных проектов посчитали «надругательством над историческим центром Барнаула».

Кстати, здание было не до конца достроено, однако это не помешало его эксплуатации – более 10 лет здесь работали десятки мелких фирм-арендаторов. А в 2020-м Евгений Озеров наконец исполнил постановление суда и начал демонтаж объекта. Он идет до сих пор.

«Я даже не в курсе, разобрали его до конца или нет. Сейчас не слежу за судьбой этого здания и живу за пределами города», – пояснил он «Толку».

Новый хозяин – новые планы

Несколько лет назад участок со зданием у Озерова изъяли за долги и выставили на торги. Со второй попытки в январе текущего года его выкупил единственный претендент Владимир Беспалов, который руководит несколькими ООО – «Леспром» в Тальменке, «Дисконт» в Барнауле и «Караван» в Новосибирске.

ул. Пушкина, 56 в Барнауле Фото: Виталий Барабаш

Лот достался ему за 3,26 млн рублей. По условиям торгов, новый владелец может возвести здесь офисный центр, объект общественного питания или розничной торговли. Площадь участка составляет 1 037 кв. метров. Неподалеку располагается несколько исторических памятников.

«Планов по развитию этой территории вынашивал много. Были мысли попробовать объединить ее с соседними, чтобы расширить площадь, так как этот участок очень маленький. Провели переговоры с собственниками. Они готовы продавать, но цена пока высоковата», – рассказал Беспалов «Толку».

Он не исключает, что попробует изменить назначение земли и возвести жилой комплекс. Другой вариант – строительство современного многофункционального центра. Работать бизнесмен намерен пока самостоятельно. Вообще, у него много разных идей, каким должен быть внешний вид, габариты и назначение будущего здания. Но все они оказались под угрозой.

Сделка отменяется

В марте 2021 года, уже после торгов, Евгения Озерова признали банкротом. Финансовый управляющий начал реструктуризацию его долгов. Требования заявили трое кредиторов, в том числе барнаульский комитет по строительству. Общая сумма составила в пределах 3 млн рублей, следует из Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

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Арбитражный управляющий решил отменить сделку по продаже земли и здания на ул. Пушкина, 56, чтобы вернуть имущество в конкурсную массу, оценить повторно, выставить на торги и вырученными деньгами погасить долги банкрота. Это заявление в суде рассмотрят в начале ноября. А пока на объект наложены обеспечительные меры в виде запрета регистрационных действий, которые мешают Беспалову оформить его на себя.

«Я узнал, что сделку хотят признать незаконной. Поэтому пока свои планы поставил на паузу. Жду решения суда. Разрабатывать сейчас какие-то проекты для участка бессмысленно и преждевременно. Кстати, на участке еще продолжается разбор здания. От него остался только фундамент и горы строительного мусора», – говорит Беспалов.

Озеров в свою очередь пояснил, что ни на здание, ни на участок он больше не претендует. А оспаривание торгов – это инициатива конкурсного управляющего, который решил рассчитаться с кредиторами за счет этого имущества.

ТОЛК