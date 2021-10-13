Горняк22: Путин назначил Серышева полпредом в Сибирском федеральном округе

Кресло. Портфель Фото: pexels.com

Приход бывшего силовика на должность произошел на фоне намерений федеральных властей развивать регион. В связи с этим наблюдатели говорят об особой роли нового руководителя

Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Серышева своим полномочным представителем в Сибирском федеральном округе. Соответствующий указ 12 октября появился на сайте главы государства.

«Назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным представителем президента РФ в СФО», – говорится в документе.

Ранее занимавший пост полпреда Сергей Меняйло в начале апреля по распоряжению Путина стал врио главы Северной Осетии.

Биография Анатолия Серышева

56-летний Серышев – уроженец Иркутской области. С 1990 года служил на различных должностях в Управлении КГБ СССР, впоследствии – в ФСБ. В 2016 году ушел со службы с поста начальника УФСБ по Республике Карелия (в декабре 2011 года имел звание генерал-майора). Спустя два года перешел на работу в администрацию президента РФ, став помощником главы государства Владимира Путина.

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