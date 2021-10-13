Горняк22: Что за сериал «Игра в кальмара» и почему он так популярен в Сети

Сериал "Игра в кальмара" Фото: Скриншот видео

Меньше чем за месяц сериал «Игра в кальмара» стал настоящим поп-культурным феноменом. Рассказываем, что это за сериал и почему он так заинтересовал пользователей Сети

«Игра в кальмара» – это южнокорейский сериал в жанре выживания, триллера и драмы. Он вышел на платформе Netflix 17 сентября и уже через 10 дней стал самым популярным шоу на стриминге. Пользователи Сети активно высказывают теории, связанные с сюжетом, а также записывают челленджи в TikTok.

Сюжет сериала «Игра в кальмара»

В центре сюжета сериала 456 человек. Каждый из них оказался в сложной жизненной ситуации – должен много денег или же находится в бегах. Они соглашаются вступить в игру на острове ради того, чтобы в конце выиграть 40 млн долларов. Об этом пишет 2х2.медиа.

Правила очень простые. За шесть дней этим людям нужно пройти шесть детских игр, но есть одно важное условие. Тот, кто проиграет, умрет.

Почему сериал «Игра в кальмара» так популярен

В сериале зрителей поразило объединение детских игр и их жестокого финала в случае проигрыша. Наблюдать за тем, как из невинной активности делают что-то ужасающее, оказалось довольно завораживающим занятием.

Пользователи TikTok даже придумали хештег squidgame, который собрал уже почти 36 млрд просмотров. Одни люди под ним повторяют самую популярную игру «Красный свет, зеленый свет» под страшный звук из сериала. А другие – выдвигают собственные теории о сюжете «Игры в кальмара».

На одном из крупнейших агрегаторов рецензий Rotten Tomatoes сериал получил восторженные отзывы, а его рейтинг составил 91%, пишет «Мел».

«Игра в кальмара» имеет возрастное ограничение «18+», однако сериал стал хитом среди детей и подростков. Их интерес связан с красочностью и некой мультяшностью сюжета, который напоминает сказочный мир. Также эстетика сериала напоминает остросюжетную компьютерную игру.

Трейлер сериала «Игра в кальмара»

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