Горняк22: В Барнауле расширили список попадающих под отключение 14 октября домов

Вода. Кран Фото: pixabay.com

Зону отключенных потребителей из-за повреждения на теплосетях изменили в связи с увеличением объема работ, пояснили в энергетическом холдинге

В Барнауле расширили список домов, попадающих 14 октября под отключение тепла и горячей воды. Об этом в своем телеграм-канале сообщает СГК.

Уточняется, что это произошло из-за увеличения объема работ.

«Список пополнится семью многоквартирными и 34 частными домами, двумя образовательными учреждениями, больницей и административными зданиями», – говорится в сообщении.

В общей сложности мера затронет еще 433 потребителя – таким образом, общее число попадающих под отключение горожан превысит 9 тысяч человек.

Компания опубликовала обновленный список, который включает в себя все объекты, где в четверг с 9.00 до 20.00 не будет ресурсов.

Ранее стало известно, что воды и тепла не будет, в частности, в домах на Комсомольском проспекте, улицах Молодежной, Путиловской, Пролетарской, Партизанской. Температура в квартирах на время работ снизится примерно на два градуса, пояснили в СГК.

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