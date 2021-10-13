Горняк22: Более 6 тысяч детей заразились коронавирусом в Алтайском крае

Больница Фото: Анна Меньшикова

Всего в крае на коронавирусную инфекцию за все время обследовали 2,19 млн человек. За последние сутки тест на ковид сделали 4 888 жителям региона

В Алтайском крае выявили 306 новых случаев заражения COVID-19 в Алтайском крае. Общее число зараженных на 12 октября достигло 81 045 больных, в том числе инфекцию подхватили 6 017 детей (+33 за сутки), сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае

30 человек с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, все – от инфекции (это абсолютный обновленный антрекорд для региона). Всего с начала пандемии скончался 5 751 человек.

Сейчас 704 человека лежат в госпиталях в тяжелом состоянии, 259 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

64 жителя Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. Общее число переболевших достигло 60 068 человек.

3 311 человек с коронавирусом проходят лечение в ковидных госпиталях региона.

Всего в крае развернуто 4 228 коек для ковидных больных (+65 за сутки), из них свободно 508 мест.

На утро 12 октября в Алтайском крае прививаются 709,6 тыс. человек.

За месяц в Алтайском крае коронавирус выявили у 7 731 местного жителя. За это время погибли 752 зараженных COVID-19.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 100,

Бийск – 29,

Рубцовск – 28,

Алейск и Заринск – по 8,

Яровое и Шипуновский район – по 7,

Бийский, Локтевский и Целинный районы – по 6,

Алейский, Краснощековский, Поспелихинский и Усть-Калманский районы – по 5,

Егорьевский, Заринский, Калманский, Курьинский, Новичихинский, Первомайский, Рубцовский и Топчихинский районы – по 4,

Славгород, Алтайский, Волчихинский, Зональный, Михайловский, Смоленский и Троицкий районы – по 3,

Залесовский, Ключевский, Кулундинский, Немецкий национальный, Петропавловский, Солтонский, Тогульский и Усть-Пристанский районы – по 2,

Белокуриха, Новоалтайск, Бурлинский, Быстроистокский, Ельцовский, Змеиногорский, Красногорский, Кытмановский, Павловский, Солонешенский, Тальменский и Угловский районы – по 1.

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