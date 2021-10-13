Горняк22: Умер бывший официальный представитель СК Владимир Маркин

Владимир Маркин Фото: пресс-служба СК РФ

В СК отметили, что благодаря работе Маркина ведомство наладило взаимодействие со СМИ, что помогло создать положительный образ следователя

Утром 12 октября умер бывший официальный представитель Следственного комитета России, генерал-майор юстиции Владимир Маркин, сообщает пресс-служба ведомства.

«Это тяжелая утрата для всех нас. Будучи журналистом высокого класса, Владимир Иванович весь свой богатый опыт успешно применял в работе», – рассказали в пресс-службе.

Владимиру Маркину было 64 года. В последние годы он занимал пост первого заместителя гендиректора «Русгидро».

Перед смертью Маркин тяжело болел. В последнее время находился в крайне тяжелом состоянии без сознания.

Ранее стало известно, что 23-летний российский конькобежец погиб во время утренней пробежки. 10 октября 26-летний водитель за рулем Toyota Dyna сбил спортсмена, который бежал по обочине дороги. В ГИБДД выяснили, что водитель авто не имел водительских прав категории С, но при этом ехал за рулем грузовика.

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