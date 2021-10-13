Горняк22: В Алтайском крае за год в два раза выросла ежесуточная заболеваемость ковидом

Больница РТП. Скорая помощь. Фото: Виталий Барабаш

С каждым днем в регионе становится все больше заболевших коронавирусом – такого подъема не было даже в тяжелейшую волну осенью-2020

В Алтайском крае продолжается подъем уровня заболеваемости коронавирусом среди местного населения. За последнюю неделю регион перешагнул отметку в 300 заболевших за сутки. На сегодняшний день за прошедшие 24 часа COVID-19 официально подтвержден у 306 человек.

Треть от общего числа заболевших приходится на Барнаул – за прошедшие сутки здесь подтвердили 100 случаев заражения.

Кроме того, на 12 октября в регионе поставлен очередной антирекорд по смертности среди ковидных больных – это 30 человек за сутки. При этом во всех этих случаях смерть наступила непосредственно от коронавируса.

Также в реанимации ковидариев поступает все больше пациентов – сейчас это уже 704 больных. За сутки рост составил +62 человека. К ИВЛ подключены 259 тяжелых и крайне тяжелых пациентов.

Между тем минздрав региона продолжает разворачивать новые койки для ковид-больных. На 12 октября появилось 220 коек с начала месяца (+65 за последние сутки).

Для сравнения: год назад, в октябре 2020 года (когда скорая помощь буквально «захлебывалась» от вызовов и порой приезжала к больным только на вторые сутки, а мест в госпиталях катастрофически не хватало), ежесуточно выявляли порядка 170 новых случаев заражения COVID-19 (почти в два раза меньше, чем сейчас). Смертельных же случаев тогда было по 5-10 ежесуточно (то есть минимум в три раза меньше, чем теперь).

ТОЛК