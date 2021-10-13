Горняк22: Расходы Алтайского края на зарплату бюджетникам могут вырасти до 16%

Обсуждение бюджета Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

По словам Томенко, основные акценты документа вновь сделают на социальную направленность – на ее отрасли направят более 70% всех расходов

Расходы бюджета Алтайского края по фонду оплаты труда заложили с ростом на 13%. Об этом на встрече с руководителями фракций и комитетов краевого заксобрания заявил губернатор Виктор Томенко.

«А для «указных» категорий, а это 76 тысяч бюджетников, рост предполагается почти на 16% (15,9%)», – добавил он.

Такой рост трат на повышение уровня жизни граждан глава региона оценил как значительный.

Подготовку финансового плана региона на 2022 год ведут с апреля. Ранее «Толк» рассказывал о том, что в 2022 году край израсходует из бюджета больше денег, чем получит.

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