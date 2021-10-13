Горняк22: Цену на проезд в Рубцовске хотят повысить вслед за Барнаулом и Бийском

Троллейбус Фото: Анна Меньшикова

Автоперевозчики города тоже рассматривают такой сценарий развития событий, однако, по их словам, произойти это может не раньше следующего года

В Рубцовске с 1 ноября вырастет плата за проезд в троллейбусах. Об этом ИА «Банкфакс» сообщил директор муниципального троллейбусного предприятия Сергея Черноиванова.

По его словам, поездка в электротранспорте станет дороже на 1 рубль и составит 23 рубля.

При этом официально об изменении тарифа еще не сообщалось.

Что касается автоперевозок, то рубцовские предприниматели еще не выдвигали никаких требований, хотя в разговоре с ресурсом заявили, что экономическая ситуация требует подъема цен.

В начале октября новые тарифы на проезд в общественном транспорте утвердили в Барнауле. Предполагается, что с 1 ноября цена поездки составит 28 рублей, однако окончательное решение должна принять администрация города. Следом стало известно, что с просьбой увеличить стоимость проезда в мэрию обратились автоперевозчики Бийска.

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