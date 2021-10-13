Горняк22: Республика Алтай расширила список профессий для обязательной вакцинации

Вакцина "Спутник V" Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Территория регулярно возглавляет рейтинг российских регионов с наименьшими темпами распространения коронавирусной инфекции

Власти Республики Алтай расширили список профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом на заседании оперативного штаба региона сообщил главный санитарный врач Леонид Щучинов.

В перечень добавили сотрудников сфер производства, доставки товаров и продуктов питания, добычи сырья, управления многоквартирными домами, транспортной инфраструктуры, культуры и искусства, кинотеатров, а также выставок и других досуговых и спортивных мероприятий.

Кроме того, процент работников, которые должны быть охвачены прививками в организациях сферы обслуживания, увеличили до 80%.

О введении на территории региона обязательной вакцинации для ряда отраслей, которые входят в группу риска по заражению коронавирусом, стало известно в конце июля. Поставить вакцину обязали в том числе медперсонал, работников торговли, общепита и туротрасли, а также педагогов, персонал салонов красоты и общественного транспорта.

С начала пандемии в республике зарегистрировали 21,9 тысячи случаев коронавируса при 221 тысячи населения, выздоровели 20,6 тысячи пациентов, умерли 414 человек.

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