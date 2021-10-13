Горняк22: Диетолог опровергла известные мифы о изменении скорости метаболизма

Похудение Фото: pixabay.com

По словам эксперта, метаболизм – это сложный биохимический процесс, скорость которого по больше части обусловлена наследственностью, полом, типом телосложения и возрастом

Нет продуктов, которые помогут ускорить метаболизм, несмотря на существующие рекомендации есть больше острого, заявила диетолог и нутрициолог Наталья Круглова, сообщает «Слово и Дело».

«Острые специи и имбирь несколько увеличивают теплоотдачу организма, повышают температуру тела. Это может повлиять на обменные процессы лишь незначительно», – объяснила она.

Специалист также отметила, что количество воды не влияет на скорость обмена веществ. Это же относится и к зеленому чаю. Его нельзя рассматривать как самостоятельный фактор в плане воздействия на вес.

«Наносят вред обмену веществ и строгие ограничительные диеты. Они могут вызвать замедление обменных процессов. Кроме того, в дальнейшем будет сложно уходить с таких диет и питаться с обычной калорийностью», – подчеркнула Наталья Круглова.

По словам диетолога, положительно повлиять на метаболизм можно занимаясь спортом и высыпаясь.

«Если человек занимается спортом, и у него развита мышечная ткань, скорость обменных процессов будет выше. Кроме того, на метаболизм влияет регулярный недосып. Это может вызвать набор веса», – отметила эксперт.

Ранее врач рассказала, почему каши вредят стройной фигуре. По словам специалиста, каша – это «враг стройности». Блюдо по калорийности соответствует хлебу, который можно использовать взамен. При похудении количество каши за один прием не должно превышать четыре-пять ложек.

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