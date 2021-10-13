Горняк22: День алии 2021: что это за праздник и как его отмечают

Евреи. Израиль Фото: Tom Gordon с сайта Pixabay

12 октября в Израиле отмечают День алии. Слово «алия» обозначает репатриацию евреев в Израиль. Рассказываем, что это за праздник и как его отмечают

Еврейский национальный праздник День алии учредили в 2016 году. Дату празднования определили на 7 хешвана по еврейскому календарю. Она не фиксированная и обычно выпадает на октябрь или ноябрь. Об этом пишет портал calend.ru.

Слово «алия» с иврита дословно переводится как «восхождение», «возвышение» или «подъем». До 1948 года под алией подразумевалось возвращение евреев в Израиль. Праздник направлен на урегулирование отношений между прибывающими в страну репатриантами и уроженцами Израиля.

Синагога Фото: pixabay.com

Дню алии придается огромное значение. Он призван подчеркнуть важность возвращения евреев на историческую землю. Историю и значение алии в жизни государства изучают в школе на внеклассных занятиях.

Этот день празднуют во всех государственных учреждениях Израиля. В Кнессете даже проводят специальное заседание в честь Дня алии. В стране также организуют лекции, праздничные мероприятия, концерты и официальные церемонии, в которых принимают участие представители власти.

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