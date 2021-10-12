Горняк22: 23-летний российский конькобежец погиб во время утренней пробежки

Руслан Захаров Фото: instagram.com/russianskating

В ГИБДД выяснили, что водитель авто не имел водительских прав категории С, но при этом ехал за рулем грузовика. Сотрудники взяли у него анализы

В Хабаровске в ДТП с грузовиком Toyota Dyna погиб 23-летний конькобежец Руслан Захаров, сообщает «КП».

«Мне позвонили и рассказали, что он вышел утром на пробежку. Зарядку хотел сделать, и его сбила машина», – рассказал тренер Евгений Панкратов.

По его словам, погибший много лет занимался спортом. Он был призером юниорского чемпионата мира, победителем юниорского Кубка мира по конькобежному спорту и первенства России.

Стало известно, что 10 октября 26-летний водитель за рулем Toyota Dyna сбил спортсмена, который бежал по обочине дороги. В результате ДТП молодой человек получил травмы мозга, грудной клетки и конечностей. В первые сутки после аварии он скончался в больнице.

Ранее в Республике Алтай погиб главврач региональной стоматологической клиники Антон Пономаренко. По неофициальным данным, смерть наступила в результате несчастного случая. У 46-летнего медика остались жена и четверо детей. Он окончил АГМУ, был ведущим стоматологом-хирургом региона.

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