Горняк22: В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна многоэтажки

Дом. Высотка Фото: pixabay.com

Трагедия произошла на Левобережной улице. В настоящее время следователи и прокуроры выясняют причины и обстоятельства случившегося

В Москве 34-летняя женщина выпала из окна 19 этажа высотки со своими маленькими детьми, сообщает Telegram-канал Mash.

Стало известно, что одному ребенку было три года, второму не исполнилось и года. Все трое при падении разбились насмерть.

Стало известно, что пострадавшая была женой военнослужащего. За несколько дней перед случившимся она пожаловалась управдому, что ей одиноко. Женщина была расстроена, что у неё нет ни подруг, ни знакомых, а муж постоянно работает, сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам соседей, семья была благополучной. В доме они поселились в начале года.

На месте работают представители прокуратуры и следователи.

Ранее в Новосибирске тело мужчины нашли под окнами 17-этажной высотки. Мужчине на вид примерно 40 лет. Днем ранее из окна этого же дома выпал человек. При падении он разбился насмерть. До этого в соседнем доме тоже выпал мужчина, но он выжил.

ТОЛК