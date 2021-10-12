Горняк22: В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна многоэтажки
Дом. Высотка Фото: pixabay.com
Трагедия произошла на Левобережной улице. В настоящее время следователи и прокуроры выясняют причины и обстоятельства случившегося
В Москве 34-летняя женщина выпала из окна 19 этажа высотки со своими маленькими детьми, сообщает Telegram-канал Mash.
Стало известно, что одному ребенку было три года, второму не исполнилось и года. Все трое при падении разбились насмерть.
Стало известно, что пострадавшая была женой военнослужащего. За несколько дней перед случившимся она пожаловалась управдому, что ей одиноко. Женщина была расстроена, что у неё нет ни подруг, ни знакомых, а муж постоянно работает, сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам соседей, семья была благополучной. В доме они поселились в начале года.
На месте работают представители прокуратуры и следователи.
Ранее в Новосибирске тело мужчины нашли под окнами 17-этажной высотки. Мужчине на вид примерно 40 лет. Днем ранее из окна этого же дома выпал человек. При падении он разбился насмерть. До этого в соседнем доме тоже выпал мужчина, но он выжил.