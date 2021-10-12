Горняк22: Следком займется жалобой на невыплату премий в алтайской психбольнице

Психиатрическая больница №2. Камень-на-Оби Фото: upch.alregn.ru

Ранее медсестра пожаловалась, что премии получили лишь «избранные» работники. При этом сумма составляет большую часть от дохода сотрудников

Следователи проверят сообщение СМИ о невыплате премиального вознаграждения некоторым сотрудникам психиатрической больницы №2 в Камне-на-Оби, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Сейчас следователи выясняют правдивость переданной информации. Также они обещают дать оценку действиям руководства медучреждения и восстановить трудовые права сотрудников.

В свою очередь, краевой минздрав не нашел нарушений в части начисления зарплаты работникам медучреждения. Кроме того, в краевом министерстве считают, что даже оклад ниже МРОТа – это не нарушение. В ведомстве уточнили, что на территории Алтайского края подход к формированию системы оплаты труда для работников региональных медорганизаций един, пишет «Банкфакс».

Ранее медсестра больницы Людмила Скворцова обратилась в прокуратуру с жалобой на то, что некоторых сотрудников клиники оставили без премиальных выплат, что привело к падению их зарплат существенно ниже МРОТа. По ее словам, в августе-сентябре выплаты якобы увидели только «привилегированные» работники, а без них зарплата ряда других составила около 4-5 тысяч рублей при полной ставке – премия здесь «занимает» большую часть в структуре получки.

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