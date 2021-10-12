Горняк22: Следователи завели дело после жалоб пациентки на избиение в госпитале Рубцовска

Алтайский Следком. Фото: "Толк"

Дело завели по статьям о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и по поводу незаконного лишения свободы

Следователи возбудили уголовное дело после сообщения в СМИ об избиении пожилой пациентки ковидного госпиталя в Рубцовске, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

По версии следствия, в сентябре 2021 года сотрудники рубцовской больницы избили 86-летнюю пациентку и насильно удерживали ее в медучреждении. Кроме того, по их мнению, пожилой женщине оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности.

Сейчас следователи выясняют все детали случившегося, а также устанавливают виновных.

Ранее минздрав также отчитался, что нарушений в работе персонала медучреждения ведомство не выявило. В министерстве заверили, что все действия медработники предпринимали «в интересах жизни и здоровья пациента». Однако глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от регионального ведомства доложить ему лично о ходе проверки данного ЧП.

Напомним, что ранее семья 86-летней пенсионерки рассказала о том, что женщину подвергли истязаниям в ковидном госпитале города – якобы ее без оснований перевели в реанимацию и заставляли дышать через неисправную маску, а за непослушание привязали к кровати.

В полиции рассказали, что 20 сентября в отдел с заявлением обратился местный житель, который сообщил, что сотрудники медучреждения, где проходила лечение его мать, забрали у нее сотовый телефон и нанесли телесные повреждения.

ТОЛК