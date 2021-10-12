Горняк22: Под Барнаулом автомобилистка насмерть сбила мужчину и скрылась с места ДТП

Женщина-водитель Фото: pexels.com

Полицейские нашли и задержали женщину, а также изъяли транспортное средство, на котором автомобилистка задавила мужчину

Утром 10 октября в селе Боровиха 44-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Corolla Spacio насмерть сбила 56-летнего мужчину, который шел по краю дороги, сообщает «Инцидент Барнаула» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по краю.

Известно, что мужчина двигался по краю левой полосы в попутном направлении. Однако женщина-водитель сбила человека и скрылась с места происшествия.

Вскоре сотрудники полиции нашли и задержали автомобилистку, которая могла быть причастна к аварии. В этот момент автовладелица была пьяна. Женщина заявила, что выпила после того, как оставила место ДТП.

Также полицейские обнаружили местонахождение ее автомобиля.

Сотрудники полиции изъяли машину. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

Ранее сообщалось, что директор сельской школы в Алтайском крае получил три года колонии-поселения за то, что сбил ребенка на дороге. Как выяснилось, в октябре 2020 года ученик десятого класса шел по обочине дороги в сторону школы. В это время на своем автомобиле ехал директор школы и, объезжая ямы, сбил мальчика. Увидев лежащего ребенка, он скрылся с места, оставив машину у родственников. После этого он вернулся на место ДТП и успокаивал мать пострадавшего мальчика.

ТОЛК