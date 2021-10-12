Горняк22: Избитый в московском метро мужчина получит 2 млн рублей

Роман Ковалев и Сергей Собянин Фото: vk.com/mossobyanin

Во время драки мужчина получил травмы головы и двойной перелом носа и сейчас ему предстоит операция. Подозреваемых арестовали

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил выплатить 2 млн рублей Роману Ковалеву, которого жестоко избили в поезде метро за то, что он заступился за пассажирку. Об этом градоначальник написал на своей странице в «ВКонтакте».

«Поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере 2 млн рублей», – написал он.

Сергей Собянин навестил пострадавшего в больнице, а также поблагодарил за быструю реакцию на драку пассажирку, которая вызвала полицию, машиниста, дежурную по станции и полицейских.

Напомним, что 4 октября в московском метро на перегоне между станциями трое уроженцев Дагестана избили Романа Ковалева, который заступился за девушку, сделавшую замечание компании. В Сети появилось видео, на котором три человека повалили его на пол и пинали ногами.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее «Толк» сообщал, что в Сеть попало видео избиения солдата в воинской части Дальнего востока. По предварительным данным, сослуживцы якобы решили наказать военного, который ушел в казарму во время их стычки с местными.

ТОЛК