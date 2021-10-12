Горняк22: Главврача барнаульской поликлиники оштрафовали за некачественную медпомощь

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Мама девочки-инвалида осталась недовольна решением суда, который назначил главврачу детской поликлиники 15 тыс. рублей штрафа за задержку лекарств для ребенка

Центральный районный суд Барнаула не удовлетворил апелляционную жалобу главного врача 3-й детской поликлиники Раисы Леер, которую ранее признали виновной в некачественной организации работы медицинского учреждения. Поводом для проверки послужила задержка с поставкой льготных дорогостоящих лекарств для девочки-инвалида. Мама ребенка не согласилась с тяжестью наказания для медика.

«Устного замечания достаточно»

В июне 2021 года мировой суд признал главврача барнаульской детской поликлиники №3 Раиса Леер виновной в административном правонарушении. Поводом для судебных разбирательств послужила жалоба от жительницы Барнаула Александры Посашковой на то, что медицинское учреждение не оказывает должной помощи ребенку-инвалиду.

Терпение родителей лопнуло, когда возникли проблемы с предоставлением жизненно необходимых дорогостоящих медицинских препаратов. А когда семья стала добиваться положенных лекарств, девочку и вовсе насильно госпитализировали в больницу, причинив ей, со слов матери, моральный вред.

Главврач детской поликлиники в свою защиту указывала на то, что законные представители ребенка неоднократно получали направления на осмотр к узким специалистам. Врачи, написано в апелляционной жалобе, приходили к Посашковым домой, но получали отказ в осмотре ребенка. Леер считала, что вменяемые ей деяния «малозначительны», и просила суд ограничить наказание устным замечанием.

«Пока был кипиш»

Однако суд первой и второй инстанции, ссылаясь на протокол госинспектора Росздравнадзора, пришли к выводу, что права ребенка на качественную медицинскую помощь были нарушены, в том числе по предоставлению льготных жизненно необходимых лекарственных препаратов.

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Как сказано в постановлении суда, Ангелине Посашковой не была оказана в должной степени амбулаторная медицинская помощь, медики не соблюдали порядок диспансерного наблюдения, который необходим для своевременного предупреждения возможных осложнений, обострения заболеваний.

Кроме того, как показала проверка, медучреждение не организовывало своевременную консультацию врачей-специалистов, диагностику и лабораторные исследования.

Также в решении суда указано, что, если законный представитель не приводит на плановый осмотр ребенка, это не может быть причиной для отказа в лекарственных препаратах и оформлении направлений на консультации к узким специалистам.

Изучив материалы дела, апелляционный суд поддержал первую инстанцию, согласившись с административным наказанием и штрафом в размере 15 тыс. рублей. Однако мама Ангелина этот приговор считает слишком мягким.

«Меня вообще все не устраивает, только злит больше. Доктора к нам до сих пор не ходят, не наблюдают ребенка. Пока кипиш был с привлечением СМИ, все бегали. Потом забыли. Недавно Ангелина ОРВИ заболела, врачи игнорируют, лечу сама. Спрашиваю в аптеке, что можно, а что нельзя давать ребенку, учитывая ее заболевания и лекарства, которые она принимает», – возмущена мама Ангелины.

«Толк» уже рассказывал о девочке из Барнаула, которая не смогла своевременно получить лекарственные препараты. У Ангелины Посашковой врожденный порок сердца, синдром Дауна, эпилепсия, а также высокий риск внезапной остановки сердца.

ТОЛК