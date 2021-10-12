Горняк22: ГИБДД нашла автобусы, отравляющие воздух в Барнауле

Проверка автобусов Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Нарушителям – владельцам транспортных средств – грозят штрафы в размере от 300 до 500 рублей и от 500 до 1 тысячи рублей

В Барнауле выявили маршрутные автобусы, отравляющие воздух города. Об этом сообщает пресс-центр горадминистрации.

Накануне на улицах столицы Алтайского края прошел совместный рейд сотрудников отдела по охране окружающей среды мэрии при поддержке отдела технадзора ГИБДД – они измерили содержание загрязняющих веществ в выбросах городского транспорта. Специалисты с помощью специального прибора проверили порядка 20 автобусов.

По итогам проверки составили два протокола по статьям 8.22 и 8.23 КоАП РФ – за выпуск в эксплуатацию и эксплуатацию транспорта с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах.

Нарушителям грозят штрафы до 1 тысячи рублей.

Ранее «Толк» сообщал о том, что Обь оказалась в лидерах самых загрязненных рек России.

ТОЛК