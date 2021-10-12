Горняк22: В Барнауле накажут два ночных клуба за нарушение антиковидного указа

Рейд Фото: Стас Сидоркин

С ростом заболеваемости коронавирусом в Барнауле возобновили регулярные рейды по заведениям, чтобы пресечь нарушения антиковидного законодательства

В Барнауле 8 октября прошел рейд по ночным клубам города. Участники проверяли соблюдение антиковидных мер в развлекательных заведениях, сообщает пресс-центр администрации города.

Так, в ресторане «Казанова» в разгар пандемии проходило мероприятие с участием большого количества гостей. В заведении есть разметка для соблюдения социальной дистанции, дезинфекторы, у официантов имеются СИЗы, однако у бармена отсутствовали перчатки, а администратор на ресепшене была «с маской, прикрывающей лишь рот».

В клубе NEON также проходила развлекательная программа с ведущим и конкурсами, что нарушает антиковидный указ губернатора. Участники рейда отметили, что антисептики в заведении есть, официантки обрабатывают столы и бар, однако не на всех официантках и барменах есть перчатки. Они напомнили руководству заведения о необходимости установить рециркулятор для обеззараживания воздуха и сделать разметку вдоль барной стойки.

Согласно изменениям в указ, заполняемость зала должна быть не более 50%. Однако в указанных заведениях эта норма была нарушена.

В обоих клубах проверяющие составили протоколы. Все собранные материалы направят в суд. Теперь им грозят штрафы, а также приостановка деятельности.

Ранее сообщалось, что в начале октября в Барнауле из-за грубых нарушений действующего режима ограничений на пять суток приостановили работу кафе «Дымок» (ул. Попова, 64а). По решению суда срок приостановки продлили до 90 суток.

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