Горняк22: Отовсюду дует: барнаульцы негодуют из-за новых остановок в городе

Фото: Барнаул22

Горожане посмеялись над современными остановочными комплексами, которые едва ли защитят от неблагоприятных погодных условий

Барнаульцы удивились новыми остановочными павильонами, которые появились на Змеиногорском тракте. Об этом говорится в сообществе Barnaul22 в соцести «ВКонтакте».

«Вопрос к проектировщикам: от чего данное изделие может укрывать в непогоду? У нас в Сибири зима по факту девять месяцев», – написал горожанин Дмитрий Крюков.

Горожане в комментариях отметили, что такая конструкция вряд ли защитит от непогоды. В частности, барнаульцам не понравилось, что на остановке отсутствуют боковые стенки, что не позволит людям спрятаться от ветра и дождя, а прозрачная крыша не убережет летом от солнца.

«На случай жаркой и солнечной погоды в остановочных павильонах сделали прозрачную крышу»,

«Если в центре прижаться к стеночке, то можно укрыться от дождя»,

«Хорошо, что она вообще есть, иной раз не знаешь, где остановка, – ни знака, ни кармана»,

«От дождя, если встать на лавочку»,

«Да, прошли те времена, когда остановку делали из бетонных плит, где можно было укрыться от всего, кроме морозов», – написали барнаульцы.

Однако были и те, кто посчитал, что такие остановки лучше «металлических мусорок», которые сейчас стоят в городе. А некоторые сочли, что барнаульцы «заслужили» такие объекты, так как основательную конструкцию «все равно раскрасят и разнесут».

Ранее сообщалось, что в Барнауле на Горе начали монтировать новые остановки для пассажиров, пользующихся общественным транспортом. Они представляют собой черные металлические каркасы с остеклением. Новые остановки установили в нагорной части Барнаула. В районе лыжной базы установили двойное сооружение – видимо, из-за большого потока пассажиров-лыжников зимой.

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