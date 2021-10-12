Горняк22: Врач рассказал, что делать сразу после контакта с больным коронавирусом

Коронавирус. Маска Фото: pexels.com

По словам специалистов, тяжелее и дольше переносят заболевание люди старше 60 лет, а также пациенты с хроническими болезнями

Коронавирус протекает легче, если при контакте с инфицированным человек был в маске, а после прополоскал горло и вымыл руки и лицо, заявили в Роспотребнадзоре, сообщает РИА Новости.

«После общения с зараженным человеком рекомендуется полоскать горло водой или раствором антисептика, предназначенного для этого. Так, в организм попадет меньше вируса, и в случае развития заболевания оно будет протекать легче», – рассказа врач Татьяна Руженцова.

По словам терапевта Дарьи Хавкиной, новый штамм коронавируса в целом на срок болезни не повлиял. А вот осложнения стали проявляться быстрее. Врачи начали их фиксировать у больных на пятый день.

Ранее «Толк» сообщал, что в России зарегистрировали новый максимум смертей от коронавируса. По данным на 9 октября, количество летальных исходов превышает 900 четвертый день подряд. За сутки в РФ число инфицированных выросло на 29 362 – это максимальный показатель с начала года.

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