Горняк22: Рекордные 305 новых случаев ковида выявили в Алтайском крае за сутки

Коронавирус Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

4 163 койки развернули в регионе специально для больных коронавирусной инфекцией, свободными на сегодняшний день остаются 396 мест

В Алтайском крае продолжает расти суточный прирост больных ковидом. Так, в регионе за минувшие сутки выявили 305 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 11 октября с начала пандемии уже 80 739 заразившихся, в том числе 5 984 ребенка до 17 лет (+32 за сутки), сообщает региональный оперштаб.

Для сравнения: в октябре 2020 года, в пик ковидной заболеваемости, в Алтайском крае ежесуточно регистрировали около 170-220 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Алтайском крае

29 больных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 22 скончались непосредственно от инфекции. Общее число летальных случаев – 5 721.

642 пациента сейчас находятся в ковидных госпиталях в тяжелом состоянии. Среди них 258 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

53 человека выздоровели от ковида за сутки. Всего переболели инфекцией 60 004 человека.

В госпиталях с диагнозом «коронавирус» сейчас лежат 3 287 человек.

Сейчас в Алтайском крае прививаются 709,5 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 95,

Бийск – 32,

Заринск и Рубцовск – по 15,

Калманский район – 13,

Топчихинский район – 12,

Белокуриха и Целинный район – по 8,

Шипуновский район – 7,

Зональный и Усть-Калманский районы – по 6,

Славгород, Алейский, Бийский, Краснощековский, Немецкий национальный, Первомайский, Рубцовский и Усть-Пристанский районы – по 5,

Алейск, Егорьевский, Курьинский и Солтонский районы – по 4,

Петропавловский, Поспелихинский, Смоленский и Тальменский районы – по 3,

Новоалтайск, Алтайский, Благовещенский, Ключевский, Кытмановский и Угловский районы – по 2,

Бурлинский, Красногорский, Кулундинский, Советский, Солонешенский, Троицкий, Тюменцевский и Шелаболихинский районы – по 1.

ТОЛК