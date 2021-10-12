Горняк22: Почти 70 домов и две больницы останутся без тепла и горячей воды в Барнауле

Отопление. Батарея. Тепло Фото: Толк

Температура в квартирах на время работ снизится примерно на два градуса. Мера связана с подключением новых потребителей и ликвидацией повреждения на магистрали

14 октября в Барнауле с 9 до 20 часов отключат горячую воду и отопление для части жителей Барнаула, сообщает пресс-служба СГК.

Ресурса лишатся 67 многоквартирных и семь частных домов, четыре образовательных учреждения и две больницы – всего 8,8 тысячи горожан.

В частности, в домах на Комсомольском проспекте, улицах Молодежной, Путиловской, Димитрова и других не будет воды и тепла из-за повреждения на сетях вследствие коррозии металла.

Жителям домов на Пролетарской, Радищева и Партизанской придется потерпеть неудобства, так как к сетям будут подключать потребителей нового квартала «Ютссон».

Ранее сообщалось, что, несмотря на старт отопительного сезона, жители Барнаула, проживающие на улице Малахова, 31, замерзают в своих квартирах. Уже две недели жители добиваются тепла от своей управляющей компании, но пока безуспешно.

ТОЛК