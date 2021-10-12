Горняк22: Всемирный день борьбы с артритом 2021: что нужно знать о болезни и дате

Руки Фото: pixabay.com

Каждый десятый жители планеты страдает от болей в суставах. В группу риска заболевания может попасть любой человек – от младенца до старика

Какого числа Всемирный день борьбы с артритом в 2021 году

Всемирный день борьбы с артритом отмечают ежегодно 12 октября во многих странах.

История Всемирного дня борьбы с артритом

Всемирный день борьбы с артритом проводят с 1996 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения. В России же его стали отмечать на десять лет позже, с 2006 года. Об этом пишет портал calend.ru.

Артрит – это серьезное воспалительное заболевание суставов. При отсутствии лечения он приводит к болевым ощущениям и ограничению движения, а также к инвалидности и утрате трудоспособности. Согласно данным ВОЗ, каждый десятый житель планеты страдает от артрита.

Основная цель этого дня – привлечь внимание общественности к проблеме ревматических заболеваний.

С каждым годом Всемирный день борьбы с артритом становится все более актуальным. Поэтому 12 октября ежегодно проводят всевозможные мероприятия, цель которых направлена объединение усилий в борьбе с артритом.

Факты об артрите

Артрит ошибочно считаю болезней пожилых людей, но это не так. Известно, что в группу риска могут попасть даже младенцы, но чаще всего им болеют люди в возрасте от 30 до 50 лет.

Данным заболеванием, согласно официальной статистике, страдают более 300 тыс. жителей нашей страны. По неофициальным данным, эта цифра достигает одного миллиона.

70% людей, у которых выявили артрит, после 12 лет болезни становятся нетрудоспособными. Треть из них получает инвалидность.

Женщины от этого заболевания страдают в три раза чаще мужчин.

Многие считают, что похрустывание суставами пальцев приводит к появлению артрита. Это мнение опроверг врач из Калифорнии, который для этого 60 лет щелкал суставами левой руки и не обнаружил впоследствии никакой патологии.

Обследование. Сердце Фото: pexels.com

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