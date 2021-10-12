Горняк22: Представитель Валерия Леонтьева опроверг сообщения о госпитализации

Валерий Леонтьев Фото: instagram.com/valera_leontiev

Ранее в Сети появилась информация, что артист якобы попал в больницу в среднетяжелом состоянии из-за заболевания коронавирусом

Представитель Валерия Леонтьева не подтвердил информацию о его госпитализации с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

«Не госпитализирован, не болеет ничем», – ответил он.

11 октября в Сети появились сообщения, что 72-летний певец якобы попал в больницу из-за коронавируса, с высокой температурой, слабостью и кашлем, а ПЦР-тест артиста показал положительный результат.

Ранее стало известно, что актер Валерий Гаркалин попал в больницу с коронавирусом. По словам дочери Гаркалина, болезнь у актера протекает не в тяжелой форме благодаря прививке, которую он сделал себе ранее. Сейчас жизни артиста ничего не угрожает.

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