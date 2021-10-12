Горняк22: В туристическом селе Алтая появится зона отдыха с фонтаном и клумбами

Фото: Вести22

Солонешное – это туристический район, при этом в населенном пункте негде провести время – отсутствуют даже обычные лавки

В райцентре Солонешное благоустроят общественную территорию в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает «Вести22».

По проекту, в центре села появится зона с фонтаном, также там высадим деревья, появятся клумбочки, лавочки, фонари.

«Это будет в центре села нашего, к нам приезжают туристы, люди из других сел, а им даже посидеть отдохнуть негде. Поэтому мы хотим сделать такую достопримечательность сельскую, тем более, у нас ничего инет такой направленности», – сказала замглавы администрации Солонешенского сельсовета Оксана Баянова.

Стоимость проекта оценивается в 4 млн рублей. Работы начнутся в следующем году, в скором времени власти начнут поиски подрядчика.

Всего в крае в нацпроекте «Жилье и городская среда» примут участие 42 муниципалитета. В городах и селах региона на следующий год планируется обустроить более 100 дворов и 55 общественных территорий.

Ранее сообщалось, что в Новоалтайске запустили светомузыкальный фонтан. Он переливается разными цветами под аккомпанемент российских и зарубежных музыкальных произведений. Однако он проработал на территории парка всего несколько дней, а потом его закрыли на зиму.

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