Горняк22: День кадровика в России 2021: история и традиции праздника
Работа. Компьютер. Офис Фото: pexels.com
Кадровые работники – незаменимые люди на любом предприятии. Они оперативно решают вопросы трудового характера и комфортного пребывания сотрудников на рабочем месте
Когда отмечают День кадровика в 2021 году
Профессиональный праздник День кадрового работника в России ежегодно отмечают 12 октября. Эта дата неизменна.
В нашей стране это торжество не установлено официально, поэтому у него есть и другие даты празднования. Так День кадровика в России традиционно отмечают еще и 24 мая.
История Дня кадровика
В этот день в 1918 году приняли «Инструкцию об организации советской рабоче-крестьянской милиции» и созданы первые кадровые аппараты органов внутренних дел. Об это сообщает портал calend.ru.
Традиция праздновать этот день появилась именно в кадровых службах ОВД. А уже со временем она прижилась и на других предприятиях.Офис Фото: pixabay.com
Традиции Дня кадровика
12 октября на предприятиях традиционно поздравляют всех работников кадровых служб. Для них проводят корпоративные мероприятия и накрывают праздничные столы.
В качестве подарка в этот день начальство может выписать сотруднику благодарность или премию, а также наградить выходным днем.
Так как праздник неофициальный, то его чаще отмечают дома в кругу семьи и друзей.