Горняк22: Декорация насмерть придавила актера на сцене Большого театра

Большой театр Фото: kino-teatr.ru

Артист пошел не в ту сторону, и на него упала декорация. Сейчас полиция и Следственный комитет проводят проверки по данному факту

В Большом театре во время оперы «Садко» декорация насмерть придавила актера Евгения Кулеша, сообщает ТАСС. Сейчас следователи проводят по данному факту проверку.

Оказалось, что артист во время представления пошел не в ту сторону и попал под декорацию. Его пытались реанимировать, однако спасти актера не удалось.

После ЧП оперу отменили, зрителей вывели из зала. В театре пояснили, что ЧП произошло во время смены декораций.

В опере «Садко» 38-летний актер отодвигал расположенный на сцене трон, в это время должна была начать спускаться декорация. А сам артист должен был пройти к зрителям.

Ранее сообщалось, что актер Валерий Гаркалин попал в больницу с коронавирусом. Сейчас актер чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает.

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