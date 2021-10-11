Горняк22: Декорация насмерть придавила актера на сцене Большого театра
Большой театр Фото: kino-teatr.ru
Артист пошел не в ту сторону, и на него упала декорация. Сейчас полиция и Следственный комитет проводят проверки по данному факту
В Большом театре во время оперы «Садко» декорация насмерть придавила актера Евгения Кулеша, сообщает ТАСС. Сейчас следователи проводят по данному факту проверку.
Оказалось, что артист во время представления пошел не в ту сторону и попал под декорацию. Его пытались реанимировать, однако спасти актера не удалось.
После ЧП оперу отменили, зрителей вывели из зала. В театре пояснили, что ЧП произошло во время смены декораций.
В опере «Садко» 38-летний актер отодвигал расположенный на сцене трон, в это время должна была начать спускаться декорация. А сам артист должен был пройти к зрителям.
Ранее сообщалось, что актер Валерий Гаркалин попал в больницу с коронавирусом. Сейчас актер чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает.