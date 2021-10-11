Горняк22: Соцсети: мужчина умер на улице в центре Барнаула

Фото: Инцидент Барнаул

Предположительно, мужчина скончался, так как его лицо после приезда экстренных служб прикрыли. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося

Лежащего на дороге мужчину нашли утром 10 октября в центре Барнаула, сообщает «Инцидент Барнаул».

Его обнаружили в районе дома по адресу проспект Красноармейский, 69б .

По словам очевидцев, мужчина, вероятнее всего, умер, так как медики накрыли ему лицо шапкой и не оказывали ему никаких реанимационных действий.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Ранее сообщалось, что тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в Железнодорожном районе Барнаула. На теле погибшего обнаружили признаки насильственной смерти. Позже стало известно, что подозреваемого в убийстве нашли.

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