Горняк22: Соцсети: мужчина умер на улице в центре Барнаула
Фото: Инцидент Барнаул
Предположительно, мужчина скончался, так как его лицо после приезда экстренных служб прикрыли. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося
Лежащего на дороге мужчину нашли утром 10 октября в центре Барнаула, сообщает «Инцидент Барнаул».
Его обнаружили в районе дома по адресу проспект Красноармейский, 69б .
По словам очевидцев, мужчина, вероятнее всего, умер, так как медики накрыли ему лицо шапкой и не оказывали ему никаких реанимационных действий.
На месте происшествия работали сотрудники полиции и медики скорой помощи.
Ранее сообщалось, что тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в Железнодорожном районе Барнаула. На теле погибшего обнаружили признаки насильственной смерти. Позже стало известно, что подозреваемого в убийстве нашли.