Горняк22: 19 человек погибли при крушении самолета в Татарстане

Крушение самолета Фото: 112

Самолет принадлежал местному аэроклубу. Он разбился почти сразу после взлета. Сейчас на месте работают экстренные службы

Самолет L-410 с парашютистами на борту потерпел крушение в Мензелинске Республики Татарстан, сообщает телеграм-канал 112.

В результате случившегося погибли 19 человек, еще трое пострадали.

Известно, что самолет рухнул сразу после взлета с аэродрома. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что 22 сентября транспортный самолёт Ан-26 разбился на территории заповедника в Хабаровском крае. На борту находились шесть человек. Воздушное судно, которое принадлежало компании «Летные проверки и системы», проверяло аэронавигацию и радиотехническое оборудование аэропорта. В момент катастрофы борт находился примерно в 38 км от Хабаровска.

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