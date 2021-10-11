Горняк22: В Рубцовске четыре месяца не могут найти пропавшего мужчину

Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"

Мужчина ушел из дома еще четыре месяца назад — 1 июня. Волонтеры не могут найти горожанина, и решили попросить помощи у жителей края

В Рубцовске ищут пропавшего 32-летнего Виталия Ашихина, сообщает «Лиза Алерт». Его местонахождение неизвестно с 1 июня.

Фото: Лиза Алерт

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.

В какой одежде находился рубцовчанин в момент пропажи, неизвестно. Волонтеры просят жителей края подключиться к поискам.

Ранее сообщалось, что в алтайском селе пропала пожилая женщина с дамской сумкой. Она ушла из дома 9 октября и до сих пор не вернулась.

ТОЛК