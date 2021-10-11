Горняк22: Автомобиль с Ксенией Собчак попал в смертельное ДТП в Сочи

Ксения Собчак Фото: @xenia_sobchak

Сама Ксения и пассажиры автомобиля, в котором она находилась, в аварии не пострадали. После случившегося знаменитость на такси уехала в аэропорт и улетела в Москву

9 октября на трассе в Сочи случилось смертельное ДТП – столкнулись два автомобиля. В одном из них находилась известная телеведущая Ксения Собчак, сообщает Mash.

Авария произошла на трассе между Адлером и Красной Поляной. Здесь лоб в лоб столкнулись VIP-такси, в котором сидела Собчак, и Volkswagen.

По данным телеграм-канала 112, водитель Mercedes S 500 во время обгона выехал на «встречку» и столкнулся с легковушкой. После этого машину отбросило в пассажирский автобус. В результате ДТП скончалась 35-летняя пассажирка Volkswagen. Ещё два человека пострадали – 28-летний водитель и 29-летная пассажирка этой же иномарки. В автобусе находились десять пассажиров– никто из них не пострадал.

По данным источника, в Mercedes находилась Ксения Собчак и ещё два пассажира. Телеведущая заявила, что в момент аварии получила сотрясение.

Ранее сообщалось, что внедорожник «перевернул» легковушку в центре Барнаула. После столкновения легковушка опрокинулась на крышу. Есть ли в аварии пострадавшие, очевидцы не сообщили.

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