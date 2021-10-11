Горняк22: Сельские музеи Алтайского края «оживят» за 60 млн рублей

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Выделенные средства позволят обновить оборудование для экспозиций. Ранее на этим цели по нацпроекту не выделяли деньги

Сельские музеи Алтайского края получат более 60 млн рублей на обновление оборудования, сообщает ТАСС. Деньги на эти цели выделят в рамках нацпроекта «Культура».

Всего в регионе сейчас работает 63 таких музея. В следующем году и до 2024 года на выделенные средства они смогут обновить оборудование.

Эти деньги позволят сделать экспозиции более современными. В ближайшее время будет разработан порядок распределения средств между культурными учреждениями.

На сегодняшний день в Алтайском крае работает 78 музеев, из них пять краевых и 69 муниципальных.

Ранее сообщалось, что в Барнауле не нашлось желающих взяться за госконтракт по реконструкции Алтайского краеведческого музея. Тендер с начальной ценой работы в 242,9 млн рублей не состоялся. В минстрое региона рассказали, что одна из причин – резкий рост цен на строительные материалы, которые не были заложены в смету.

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