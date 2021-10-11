Горняк22: Ипотека на новостройки в Алтайском крае рухнула на 40%
Ипотека. Брелок. Дом Фото: Jens Neumann с сайта Pixabay
Ипотечное кредитование в Алтайском крае снижается в сегменте новостроек и растет на рынке вторичного жилья. При этом набирает обороты программа для семей с детьми
В Алтайском крае продолжает обваливаться ипотечное кредитование на первичном рынке. Так, по данным Дом.рф, в августе жители региона взяли в кредит лишь 518 новостроек. Это на 42% ниже, чем годом ранее. Но в денежном эквиваленте падение составило только 24%, что связано с растущими ценами.
«Вторичка» растет
Вместе с тем на вторичном рынке жители края оформили более 2,1 тыс. ипотек, что на 10% больше, если сравнить с августом 2020-го. В денежном выражении объем достиг 4,1 млрд рублей (прирост 30%).Статистика по данным Дом.рф Фото: «Толк»
При этом общее количество выданных ипотек в августе составило 2 625 (на 7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года) и 5,48 млрд рублей (на 11% выше). При этом стремительно растет средневзвешенная ставка – на первичном рынке она составляет 6,26%, на вторичном – 8,29%. Это обусловлено тем, что Центробанк в последние месяцы планомерно поднимает ключевую ставку.
Увеличивается и средний срок кредитования – он уже достигает 19,5 лет, что на полтора года больше. А сумма ипотеки выросла до 2,088 млн рублей (на 19%). Эксперты неоднократно объясняли это стремительно дорожающей недвижимостью и низкими доходами населения. Заемщикам приходится брать больше денег у банков и растягивать кредиты, чтобы сократить ежемесячные платежи.Статистика по данным Дом.рф Фото: «Толк»
Семьи кинулись за новостройками
К концу лета оживились семьи с детьми, для которых сейчас созданы наиболее лояльные условия по ипотеке на новостройки. С 1 июля эта программа распространилась и на тех, кто воспитывает одного ребенка, рожденного после 1 января 2018 года. Ранее участвовать могли только родители двоих и более детей, а также ребенка-инвалида.
По уточненным данным Дом.рф на август, этим продуктом воспользовались 77 семей. Показатель более чем в два раза превышает провальный май. Число заемщиков с одним ребенком за последний месяц выросло почти втрое.Статистика по данным Дом.рф Фото: «Толк»
При этом ставка по программе тоже подросла за последние месяцы (с 4,2 до 4,9%). Напомним, правительство субсидирует разницу с рыночной, которая установлена на уровне 6%. Банки же, чтобы привлечь клиентов, делают дополнительные скидки по своей инициативе, конкурируя друг с другом.
Также в правительстве ранее расширили условия этой программы на строительство индивидуальных домов. В Алтайском крае таким шансом воспользовалась лишь единственная семья. Вместе с тем в последние месяцы снижается средняя стоимость квадрата (с 56 до 52 тыс. рублей), так как семьи покупают квартиры побольше, а на них застройщики сейчас снижают цены.Статистика по данным Дом.рф Фото: «Толк»
«Путинская» ипотека остановилась
В то же время наблюдается стабильно низкий спрос на так называемую «путинскую» льготную ипотеку на новостройки, ставка по которой с июля текущего года выросла с 6,5 до 7%. Ужесточение условий снизило спрос почти в 2,5 раза по сравнению с пиковыми месяцами.
Но в минувшем сентябре заявок было значительно больше (789), чем в августе (648). Хотя число фактически выданных кредитов не намного выше (290 против 220). При этом общая сумма ипотек, выданных по указанной программе, составила 605 млн рублей, что вдвое ниже, если сравнить с ажиотажным апрелем текущего года.Статистика по данным Дом.рф Фото: «Толк»
Горняк22: Сергей Приб рассказал, есть ли раскол во фракции «Единая Россия» в АКЗС
Сергей Приб Фото: Виталий Барабаш
По словам руководителя фракции, речь идет только о том, что его однопартийцы открыто и откровенно обсудили итоги выборов
«Конструктивной работой» назвал ситуацию во фракции «Единая Россия» («ЕР») алтайского заксобрания ее руководитель Сергей Приб 7 октября. Он признал, что депутаты объединения открыто, с неудобными вопросами обсудили итоги выборов, однако категорически опроверг информацию об отсутствии единства во фракции.
Напомним, после выборов появилась информация о том, что некоторые ее члены оценили достаточно резко итоги выборов, чуть ли не противопоставив свою позицию генеральной линии партии, которая, признав трудности и общий тренд на популярность левых взглядов, официально, однако, заявила, что победила.
Однако, комментируя ситуацию журналистам, глава фракции Сергей Приб подчеркнул, что так трактовать произошедшее нельзя. По его словам, все избранные депутаты от «ЕР» – «выраженные лидеры, самодостаточные люди».
«Мы разбирали, что произошло. Мы видели протестную историю, тяжелую ситуацию с инфляцией, с размером заработных плат, фиксировали рост стоимости продуктовой корзины. Но мы всегда на фракции разбираем всё как есть. Высказываемся открыто. Ничего не замалчиваем. Задаем самые неудобные вопросы друг другу, в том числе и Александру Алексеевичу (Романенко, главе реготделения «ЕР», спикеру АКЗС. – Прим. ред.). Я называю это конструктивной работой. Но на сессию мы всегда выходим с единым решением. Это нормальный процесс», – объяснил Сергей Приб.
Ранее, сразу после выборов Александр Романенко, напомним, сказал, что, на его взгляд, региональное отделение сделало все, что от него требовалось, отработав идеологически, технологически, информационно: «Я не вижу недоработок, которые можно было бы рассматривать как негативный посыл для принятия каких-то решений».
На выборах в АКЗС «ЕР» набрала 34,33%, в Госдуму — 33,67%.