Горняк22: +300: в Алтайском крае вновь обновился антирекорд по заболеваемости COVID

Коронавирус Фото: pixabay.com

Алтайский край вошел в число регионов, где в ближайшее время могут ввести локдаун. Однако пока власти еще не приняли соответствующего решения

В Алтайском крае растет суточный прирост больных ковидом. Так, за прошедшие сутки число зараженных составило 300 человек. Это суточный рекорд для региона. Всего с начала пандемии ковидом заболели 80 434 жителя Алтайского края, в том числе 5952 ребенка до 17 лет, сообщает краевой оперштаб. Днем ранее в крае также было зафиксировано рекордное число новых случаев заражения – 294 случая.

Ковидная статистика

24 пациента скончались в Алтайском крае за сутки, 13 человек умерли именно от ковида. Всего с начала пандемии зарегистрировано 5 692 летальных исхода.

632 тяжелобольных сейчас находятся в ковидных госпиталях, 253 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

30 больных ковидом выздоровели за сутки. Всего переболели инфекцией 59 951 человек.

В ковидных госпиталях края сейчас на лечении находятся 3 279 пациентов.

В регионе развернули 4 163 койки, свободными из них остаются всего 428.

На 10 октября в регионе прививается 709 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 96,

Бийск и Рубцовск – по 25,

Алейск – 16,

Заринск – 13,

Славгород – 8,

Шипуновский район – 7,

Первомайский и Целинный районы – по 6,

Новоалтайск, Зональный, Ключевский, Курьинский, Топчихинский районы – по 5,

Алейский, Благовещенский, Егорьевский, Калманский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Рубцовский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский районы – по 4,

Бийский, Краснощековский, Кулундинский, Павловский, Солтонский районы – по 3,

Ельцовский, Заринский, Змеиногорский, Красногорский, Михайловский, Тальменский, Троицкий районы – по 2,

Бурлинский, Волчихинский, Каменский, Новичихинский, Табунский, Угловский, Хабарский, Шелаболихинский районы – по 1.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Алтайского края Попов заявил, что «единицы» из привитых от новой коронавирусной инфекции все же умирают от COVID-19. Однако это, по его словам, очень маленькая доля из числа получивших прививку. Глава минздрава напомнил, что подавляющее число умерших от коронавируса – люди старше 60 лет, у которых иммунитет более слабый, чем у молодых.

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