Горняк22: Милейшие: в барнаульском зоопарке родились трое львят

Фото: Барнаул22

Несмотря на то, что малыши еще совсем маленькие и еще слабые, но они уже научились рычать. Пол детенышей в зоопарке пока не говорят

В барнаульском зоопарке 8 октября родились трое львят, сообщает «Барнаул22». Они появились на свет у пары – льва Алтая и львицы Аи.

«Пол котят пока знает только мамочка», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Барнаула родились детеныши черной пантеры. Радостное событие произошло еще в конце июля и только сейчас сотрудники парка решили показать новорожденных.

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