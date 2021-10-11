Горняк22: Учительница из алтайского села установила у себя дома солнечную электростанцию

Солнечная батарея Фото: pexels.com

Энергетики обещают женщине возмещать излишки электроэнергии. Однако сама она признается, что станции едва ли хватает для обеспечения потребности дома

Учительница из райцентра Шипуново Ирина Рогальских на своем участке установила микроэлектростанцию, сообщает РГ.

Она приобрела комплекс в Чебоксарах за 400 тысяч рублей. Производитель пообещал ей, что она проработает 25-30 лет. Для нее семья построила специальный навес рядом с домом.

«Алтайкрайэнерго» присоединила шипуновскую микроСЭС к своим сетям. Сейчас в регионе «обкатывают» схему оплаты излишков. Несмотря на то, что микростанция работает уже год, ее хозяйка еще ничего не получала за отданную в общую сеть энергию.

По словам учительницы, за год станция выдала 5000 киловатт. Этого не хватает даже на небольшой дом в 69 «квадратов». Проблема еще и в том, что электричество поступает неравномерно – только днем и в солнечные дни, а расходуется в основном вечером и в пасмурную погоду.

Ранее сообщалось, что несколько солнечных электростанций появится в Алтайском крае. Энергетические комплексы с солнечными батареями будут установлены в Славгороде, а также в Курьинском, Калманском, Кулундинском и Михайловском районах Алтайского края. Сейчас проект находится на стадии решения вопроса о выделении земельных участков для алтайских энергостанций.

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