Горняк22: На главной улице Рубцовска начали вырубать яблони

Фото: Рубцовск.Инфо

В мэрии заверили, что такая мера необходима, так как яблони уже устарели, а на их месте подрядчик высадит новые молодые деревья

В Рубцовске на проспекте Ленина вырубают яблони сообщает «Рубцовск. Инфо».

В администрации заявили, что это необходимо для озеленения города: старые деревья уберут, на их месте высадят новые. На эти цели из краевого бюджета выделили 3 млн рублей.

Деревья выкорчуют на протяжении всей разделительной полосы, а вместо них на проспекте появятся ели и кусты черёмухи.

Ранее, в начале мая, стало известно, что в сквере у библиотеки имени Н.К. Крупской на проспекте Строителей в Барнауле вырубили 15 цветущих яблонь – от молодых деревьев остались только пеньки. При этом злоумышленники вряд ли действовали из хулиганских побуждений – спилы были аккуратными, а стволы в завершение обработали.

Власти города сообщили, что не знают, кто так поступил с деревьями, и уверяли, что ни подведомственные городу организации, ни УК этого не делали. Полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений.

ТОЛК