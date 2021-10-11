Горняк22: Международный день девочек 2021: дата, история и традиции праздника

Сестры. Семья. Девушки Фото: Pixabay

В Международный день девочек поднимаются проблемы неравных условий жизни детей разного пола. Рассказываем историю, традиции и значимость этого праздника

Когда отмечают Международный день девочек в 2021 году

Международный день девочек (International Day of the Girl Child) отмечают ежегодно 11 октября. В 2021 году этот день – понедельник.

История Международного дня девочек

Праздник утвердила в декабре 2011 года Генеральная Ассамблея ООН в знак признания прав девочек. Об этом пишет портал calend.ru.

Этот день призывает сосредоточить внимание на том, что необходимо решать проблемы, с которыми сталкиваются девочки всего мира. А также расширить их права и возможности.

Впервые День девочек отметили в 2012 году и был посвящен актуальной проблеме – детским бракам, которые представляют собой нарушение основных прав человека и негативно влияют на жизнь девочек. Такие браки лишают их детства, серьезно угрожают здоровью и жизни.

Традиции Международного дня девочек

Девочка, дом Фото: pixabay.com

Во всем мире в честь Международного дня проходят различные мероприятия и социальные акции на определенную тему. В 2021 эта тема звучит так: «Женщины-ученые на переднем крае борьбы с COVID-19».

В этот день всем государствам рекомендуется обсуждать возможные пути решения проблем всех девочек мира.

Для того, чтобы с легкость отслеживать все новости и события Международного дня девочек, ввели специальный хэштег «dayofthegirl».

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