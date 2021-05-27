Горняк22: Александр Романенко предложил восстановить историческое здание в центре Барнаула

Председатель АКЗС Александр Романенко призвал Алтайкрайимущество обратить внимание на заброшенное историческое здание в центре Барнаула.

Секретарь регионального отделения «Единой России» на заседании партийной фракции обратился к врио начальника управления имущественных отношений Алтайского края Александру Теплову, который представил депутатам отчет о результатах приватизации госимущества.

Александр Романенко заострил внимание на том, что здание бывшей краевой поликлиники на пересечении улиц Пушкина и проспекта Социалистического сильно разрушается. По его словам, здесь уже надо «принимать революционное решение, искать инвесторов и новых собственников, которые будут готовы его восстановить». Тем более объект сегодня находится в туристическом центре Барнаула, который активно восстанавливается.

Здание является памятником архитектуры XIX века и находится в краевой собственности. В 50-е годы здесь открылась краевая клиническая больница, где пациентов принимали вплоть до 2003 года.

Депутаты предложили Алтайкрайимуществу провести ревизию исторических зданий, которые пришли в запустение, сообщает пресс-служба АКЗС.

Алтайская правда