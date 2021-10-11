Горняк22: Жительница Барнаула нашла червей в конфетах из супермаркета

Фото: Черный список Барнаул, ВКонтакте

Горожанка отметила, что перед тем, как обнаружил неприятную находку, ее четырехлетний племянник уже успел съесть восемь конфет

Жительница Барнаула Кристина С. обнаружила червей в конфетах, купленных в супермаркете «Мария-ра». Об этом она рассказала в сообществе «Черный список Барнаул».

Она рассказала, что 5 октября купила в магазине упаковку конфет в магазине на улице Воровского, 113. 10 октября ее племянник съел восемь конфет, и только после этого взрослые заметили червяка на одной из конфет.

Горожанка возмутилась, что магазин продает такие некачественные товары.

В комментариях магазин ответил на претензию, попросив назвать точную дату и время покупки

«Мы проверим сроки годности партии и направим претензию поставщику. Подойдите завтра в магазин за возвратом средств. Приносим извинения, что вы столкнулись с таким неприятным обстоятельством», – говорится в сообщении с официальной страницы супермаркета.

Ранее сообщалось, что в Барнауле семья обнаружила червей в купленных в одном из продуктовых магазинов города сладостях. 13 сентября горожане приобрели шоколадные конфеты с черносливом и миндалем, а уже дома выяснилось, что десерт содержит «не указанную в составе начинку» в виде «жирненьких червячков». При этом к моменту обнаружения личинок пара уже успела наесться конфет.

ТОЛК