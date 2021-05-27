Горняк22: До конца 2021 года интернет должен появиться в каждой школе Алтайского края

Одна из основных задач, поставленных перед Министерством цифрового развития и связи, – обеспечить каждого жителя страны доступом к Интернету. За два года реализации национальной программы «Цифровая экономика» Сеть появилась в сотнях населенных пунктов, в тысячах социальных объектов.

Школы и администрации

Всего в рамках проекта необходимо подключить к Интернету 2500 соцобъектов. Как рассказал министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов на недавней пресс-конференции, в 2021 году итоговый план будет выполнен на все 100%. До сентября остается создать еще 955 точек. В итоге Интернетом будут обеспечены все пожарные посты, органы местного само­управления и фельдшерско-акушерские пункты в крае.

– Также до конца 2021 года Сеть должна появиться в каждом образовательном учреждении, поэтому чаще всего широкополосный Интернет прокладывался именно туда. В 2019-м мы подключили 226 школ, еще 241 – в 2020 году, до конца сентября нам нужно подключить еще 340 образовательных учреждений. Мы с этой задачей справляемся, – заверил Зрюмов.

Министр добавил, что термин «социально значимый объект» можно понимать шире, чем это регламентирует нацпроект. В качестве примера он привел дополнительную квоту, которую получил Алтайский край благодаря успешному закрытию плана 2019 и 2020 годов. В итоге регион сможет подключать к Интернету не только социальные объекты, но и объекты культуры.

– Это библиотеки, досуговые центры, которых на территории края большое количество. Многие из них мы уже обеспечили Интернетом, планируем дополнительно подключить еще 100 таких организаций, – сообщил Зрюмов.

Дома и предприятия

Цифровая инфраструктура в населенных пунктах создается с запасом. В контракте сказано, что если провайдер подключил к Сети соцобъект, то ему необходимо создать условия для присоединения частных домовладений и предприятий.

Уже сейчас на базе школ и администраций, в которые провели Интернет, были сформированы несколько сотен узлов связи и состыковаться с ними может житель любого частного дома.

Нет сигнала

Несмотря на появление Интернета в малых населенных пунктах, в Алтайском крае всё еще остается около 250 поселков, не имеющих доступа даже к мобильной связи. Хотя в процентном соотношении связью не обеспечено всего 2% жителей края.

– Мы прорабатываем этот вопрос с сотовыми операторами, потому что это и их сфера ответственности. Надо сказать, что нас слышат, – подчеркивает Зрюмов. – Провайдеры вкладывают немалые инвестиции в Алтайский край. Например, с компанией «Вымпелком» мы подписали соглашение о сотрудничестве, по которому в течение 2020 и 2021 годов будет инвестировано в развитие связи порядка 1,2 млрд рублей. Средства пойдут на переоснащение существующих базовых станций и строительство новых.

Также министр рассказал о проекте, по которому все федеральные трассы в стране должны быть на 100% обеспечены мобильной связью уже к 2024 году. По данным федерального Роспотребнадзора, сегодня Чуйский тракт покрыт сетью на 99%. На деле происходит несколько иначе.

– На различных участках могут работать разные операторы, потому рано или поздно клиент одной компании попадает в пятно, когда услуги связи для него станут временно недоступны, – объяснил чиновник. – Для решения этой проблемы власти договорились с представителями «большой четвёрки» о взаимном предоставлении своих площадок для установки оборудования конкурента. Благодаря этому удалось решить проблему на 85 км трасс в Алтайском крае.

Алтайская правда