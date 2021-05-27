Горняк22: В Алтайском крае обсудили новые направления поддержки бизнеса

26 мая состоялась встреча губернатора Виктора Томенко и генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, прибывшего в Алтайский край с рабочим визитом.

В нашем регионе, который является одним из лидеров по производству продукции АПК, 90% сельхозпредприятий относится к сфере малого и среднего предпринимательства. Почти 300 тысяч человек вовлечены в эту сферу, которая дает почти 30% объема всех налоговых доходов и 25% инвестиций в экономику.

Как подчеркнул Виктор Томенко, в крае сформирована работоспособная система поддержка МСП. В условиях пандемии в прошлом году господдержку получили порядка 16 тысяч предпринимателей. Алтайский край также активно использует все инструменты помощи бизнеса по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как отметили губернатор региона и руководитель корпорации МСП, настало время расширить спектр направлений взаимодействия. Поэтому было подписано новое соглашение о сотрудничестве.

Стороны объединят усилия для развития финансовой поддержки предпринимателей, в том числе в приоритетных сферах и целевых сегментах. Также планируется помощь в области развития туризма, социального, семейного и молодежного предпринимательства.

Еще одна из задач сотрудничества – создание условий для расширения участия предпринимателей в закупках на территории Алтайского края, сообщает пресс-служба губернатора края.

Важным направлением станет цифровизация инструментов поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан. Кроме того, соглашение направлено на профилактику нарушений прав и интересов предпринимателей.

Фото: Антон Федотов

Алтайская правда